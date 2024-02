Rotary club Napoli: un forum sul multiculturalismo all’ombra del Vesuvio, patrimonio da valorizzare

Il Rotary club Napoli presieduto da Renata Picone ha organizzato per giovedì 22 febbraio, alle ore 18, nella chiesa di San Giuseppe dei Nudi, al n. 75 della omonima via a Napoli, la tavola rotonda dal titolo “Multiculturalismo, multireligiosità, multietnicità a Napoli: un universo silente e un patrimonio di ricchezza umana da conoscere, supportare e valorizzare”.

L’evento è a cura della Commissione Internazionalizzazione delle Imprese del Rotary club Napoli, presieduta da Giuseppe Balzano, e coordinato da Antonella La Porta e Carmen Padula. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Fondazione San Giuseppe dei Nudi, e per l’occasione verrà esposta la preziosa reliquia custodita dalla Fondazione popolarmente nota come “la mazzarella di San Giuseppe”, il bastone di San Giuseppe. “Abbiamo voluto creare – si legge in una nota del sodalizio – un momento di confronto sul tema della internazionalizzazione sociale, un focus su un contesto che cambia di giorno in giorno: una società multietnica e multiculturale, un sistema sociale in cui convivono soggetti e contesti culturali differenti”.

Dopo i saluti della Presidente del Rotary Napoli Renata Picone, del Presidente della Fondazione di San Giuseppe dell’opera di vestire i Nudi Ugo de Flaviis e di Almerinda di Benedetto componente del cda della Fondazione e coordinatrice dei lavori di recupero della struttura parleranno del tema specifico Rossella Breglia, console onorario del Bangladesh che illustrerà sia il funzionamento ed il ruolo dei consolati onorari che le sue dirette esperienze con la sua comunità di riferimento, Suor Marisa Pitrella, direttrice della Carita dell’Arcidiocesi di Napoli, che ci racconterà le esperienze dell’ Ufficio immigrati da lei gestito e organizzato, Nicola Caprio, direttore del Csv Napoli che porterà la sua esperienza nel terzo settore, Alberto Vito, responsabile Uosd Psicologia Clinica dell’Ospedali dei Colli, che illustrerà la genesi e la realizzazione della Sala Multiculto e del Silenzio dell’Ospedale Cotugno. L’obbiettivo del dibattito, moderato dal giornalista Enrico Sbandi, è dare spunto e avvio a una collaborazione fattiva con il mondo delle imprese e delle professioni per la promozione di progetti di crescita sociale condivisi con gli operatori che sono a diretto contatto con la realtà sociale, prendendo spunti dalle proposte che saranno portate al tavolo di confronto.