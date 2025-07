Rotary Club “Porte di Napoli”: passaggio del collare tra Sirio Giametta e Pierluigi Di Micco

Si è tenuta sulla suggestiva terrazza dell’Hotel Mediterraneo di Napoli la cerimonia del Passaggio del Collare del Rotary Club Afragola-Frattamaggiore “Porte di Napoli”. A guidare il club per l’anno rotariano 2025/2026 sarà Pierluigi Di Micco, che raccoglie il testimone dal presidente uscente Sirio Giametta, salutato con stima e riconoscenza per l’importante lavoro svolto.

Durante la serata sono stati illustrati i riconoscimenti ricevuti dal club, frutto dell’intenso impegno, soprattutto in ambito distrettuale, portato avanti con il progetto “Futuro nel Cuore”, che ha rappresentato un modello di solidarietà e progettualità condivisa.

Il nuovo presidente, Pierluigi Di Micco, ha presentato la squadra per il nuovo anno rotariano, sottolineando l’entusiasmo e la determinazione con cui il club intende affrontare le nuove sfide. In particolare, è stato annunciato il lancio di un Global Grant a Zanzibar, dove il Rotary Club Afragola-Frattamaggiore “Porte di Napoli”, in sinergia con il Rotaract, ha già realizzato un edificio scolastico a servizio della comunità locale.

Il progetto, fortemente orientato all’educazione e allo sviluppo sostenibile, rappresenta il cuore pulsante dell’impegno rotariano: fare la differenza concretamente, a livello locale e internazionale.

La serata, arricchita da momenti di condivisione e amicizia, si è conclusa con un messaggio forte di continuità, visione e servizio, nel pieno spirito rotariano.