Rotary, domani a Roma confronto con FAO, WFP e IFAD su fame nel mondo e pace globale

Sicurezza alimentare, pace e cooperazione internazionale, innovazione nel settore umanitario, ruolo dei partenariati pubblico-privati e programmi di alimentazione scolastica sono i temi al centro della conferenza dal titolo “How Food Security Contributes to Peace”, che si svolgerà giovedì 12 marzo 2026 (ore 9-13), a Roma, nella sede del World Food Programme (via Cesare Giulio Viola, 68).

L’iniziativa è promossa e organizzata dal Rotary International con la collaborazione del WFP e la partecipazione delle tre Agenzie ONU con sede nella Capitale (oltre al WFP, anche FAO e IFAD). Rappresentanti istituzionali, del mondo accademico e della società civile rifletteranno sul legame tra sicurezza alimentare, pace e stabilità globale, in un contesto in cui il cibo è sempre più coinvolto nelle dinamiche dei conflitti e delle tensioni geopolitiche.

Ai lavori, moderati da Guido Franceschetti, rappresentante del Rotary International presso FAO, WFP e IFAD, interverranno tra gli altri Adriana Muscas, governatore del Distretto Rotary 2080; Marco Cavalcante, direttore della Divisione Programmi del WFP; Fatouma Seid, vicedirettrice del PSU della FAO; Deirdre McGrenra, chief dei Governance and Membership Services dell’IFAD; e Michele Ferrauto, rappresentante Rotaract. Alle 10.00 previsto un videocollegamento con Karalyn Hingston, chair del Food Plant Solutions Rotary Action Group. Seguiranno tre panel tematici. Le conclusioni saranno affidate a Holger Knaack, presidente della Fondazione Rotary.

La Fondazione Rotary, sostenuta dai soci Rotary, finanzia progetti umanitari sostenibili in tutto il mondo per un valore complessivo superiore a 4 miliardi di dollari, promuovendo iniziative per la pace, l’istruzione e la salute pubblica, tra cui la storica campagna per l’eradicazione della polio. Il Rotary International, fondato nel 1905, riunisce oltre 1,4 milioni di soci in più di 33.000 club nel mondo e promuove iniziative per il dialogo tra i popoli, la lotta alle malattie e alla fame, l’accesso all’acqua pulita, l’istruzione e lo sviluppo delle comunità.

FAO, WFP e IFAD, impegnate nella lotta contro la fame e la povertà rurale, lavorano in sinergia per raggiungere l’obiettivo “Fame Zero” (SDG 2) entro il 2030.

Fondato nel 1961, il World Food Programme è oggi in prima linea nel contrasto alla fame nel mondo e fornisce assistenza alimentare e beni di prima necessità a oltre 100 milioni di persone, tra sfollati, rifugiati e vittime di conflitti e disastri naturali. Per il suo impegno umanitario il WFP ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2020.