Rotary Gruppo Partenopeo: primo Premio dell’Amicizia Rotariana. Ecco tutti i nomi

C’è Patrizio Rispo, che nel solco di una tradizione teatrale di lungo corso riesce a portare tale arte in TV e nelle nostre famiglie con passione e semplicità. C’è M’Barka Ben Taleb, artista maghrebina capace di donare alla musica partenopea una nuova dimensione mediterranea e globale senza tradire le proprie radici. Ci sono Fabrizio e Aurelio jr. Fierro, che con l’onere di un cognome così importante hanno dimostrato che la canzone napoletana è una ricchezza e arte senza tempo e di immenso valore. C’è Simona Frasca, docente universitaria e etnomusicologa, che con il suo libro “Mixed by Erri” è stata capace di far uscire Napoli dai suoi stereotipi partendo proprio dall’analisi oculata degli stessi. C’è Pino Porzio, 45 titoli tra giocatore e allenatore e che continua a vincere anche allenando i giovani del territorio (il Posillipo è fresco Campione d’Italia under 16), testimone di una città che di mare e di sport non è seconda a nessuno. E, ultimo ma non ultimo, c’è Benedetto Casillo, indimenticabile vicesostituto portiere in “Così Parlò Bellavista”, la cui monumentale carriera artistica è da esempio per le nuove e le future generazioni di attori e commedianti al pari del suo impegno per mantenere vivi riti, culti e credenze della Napoli che fu.

Sono questi i nomi che si sono distinti per “aver reso lustro a Napoli amplificandone l’immagine positiva in Italia e nel mondo” scelti dai 12 club Rotary di Napoli “Gruppo Partenopeo” e che verranno insigniti del “Premio dell’Amicizia Rotariana”. Si tratta di una prima edizione assoluta che i rotariani partenopei, coordinati da Angelo Coviello, hanno deciso di associare al consueto evento della “Festa dell’Amicizia Rotariana” che quest’anno si terrà martedì 12 settembre alle 20.30 alla Bertolini’s Hall (Corso Vittorio Emanuele 165/B, Napoli). All’evento è invitato anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

La cena di gala sarà anche l’occasione inoltre di presentare i neo-eletti presidenti dei club Rotary per l’anno rotariano 2023/24 Angelo Coviello (Napoli Est), Pasquale D’Errico (Napoli Nord-Est), Ciro Evangelista (Napoli Angioino), Vera Gallo (Napoli Ovest), Adolfo Lorusso (Napoli Sud-Ovest), Paolo Manieri (Napoli Chiaia), Luigi Morgera (Napoli Posillipo), Umberto Patroni Griffi (Napoli Partenope), Marcello Picone (Napoli Castel S. Elmo), Renata Picone (Rotary Napoli), Mario Schiano (Napoli Castel dell’Ovo), Francesco Tavassi (Napoli Nord). Insieme, i rotariani proveranno a tracciare programmi e obiettivi futuri delle associazioni.

La partecipazione è riservata ai soci Rotariani.