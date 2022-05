Rotary per le forze dell’ordine: 10 borse di studio a Napoli per i figli delle vittime del dovere

Un aiuto per proseguire negli studi o per investire in attrezzature professionali, un gesto un simbolo che il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo e il Rotary Club Napoli Parthenope hanno ideato e promosso con il progetto “Rotary per le Forze dell’Ordine“, istituendo 10 borse di studio destinate agli orfani degli appartenenti alle forze dell’ordine.

Prenderanno parte alla cerimonia, che si svolgerà domani mattina ore 10.30 Teatro Salvo D’Acquisto in via Morghen 58, Claudio Palomba, prefetto di Napoli; Alessandro Giuliano, questore di Napoli; Antonio De Iesu, assessore alla Legalità e Sicurezza al Comune di Napoli, il generale Antonio Jannece, comandante Legione Carabinieri “Campania”; il generale Giancarlo Trotta, comandante Regione Campania Guardia di Finanza; Costantino Astarita, governatore Distretto 2101 del Rotary International.

“La borsa di studio ha l’obiettivo di dare un aiuto a quei ragazzi appartenenti alle famiglie delle Forze dell’Ordine che hanno perso un elemento importante del loro nucleo familiare”, ha sottolineato Laura Giordano, Past President del Rotary Club Napoli Parthenope.

“Borse di studio che servono a incoraggiarli e incentivarli nel loro percorso formativo, proprio in direzione di quelle che sono le loro ispirazioni. È un abbraccio solidale, un cenno tangibile, che vuole essere anche un segno di apprezzamento per il lavoro di tutti coloro che prestano servizio per lo Stato”, ha dichiarato Alfredo Ruosi, Past President del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo.

L’iniziativa gode dei Patrocini: del Distretto 2101 del Rotary International, nella persona del Governatore Distrettuale dottor Costantino Astarita, del Comune di Napoli, nella persona del sindaco professor Gaetano Manfredi, della Chiesa di Napoli, nella persona dell’Arcivescovo Metropolita S.E. don Mimmo Battaglia, con il supporto del Distretto 2101 del Rotary International, della Tufano Euronics Spa, della Fideuram Private Banker e della PSB Srl.