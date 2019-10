Rotary “Porte di Napoli”: a Frattamaggiore caffè sospeso contro la polio

“Caffè sospeso, End Polio”. E’ l’evento col quale il Rotary Club Afragola-Frattamaggiore “Porte di Napoli” celebrerà il 20 ottobre prossimo la Giornata Mondiale per la Polio (World Polio Day) presso il bar Quid Art Café di Frattamaggiore, dalle 10,00 alle 13,30.

L’iniziativa, proposta dal Presidente Luca Monopoli, ha trovato l’immediato sostegno di tutto il Direttivo e dei Soci.

In particolare il Presidente Incoming Gianluigi Di Ronza ed il delegato alla Formazione , Sirio Giametta, hanno supportato l’attività organizzativa finalizzata al buon esito della manifestazione che consentirà la possibilità di contribuire con un euro, il costo appunto di un caffè ma anche di un vaccino, alla raccolta di fondi destinati alle attività di eradicazione della poliomielite attraverso le apposite campagne mondiali portate avanti dal Rotary International e i suoi partner (OMS, Unicef, Bill & Melinda Gates Foundation e i Centri Statunitensi per la prevenzione e il controllo delle malattie).

Obiettivo principe, sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema e sull’importanza della prevenzione.