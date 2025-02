Rotary, raccolta fondi per l’assistenza: il Club Avellino Ovest promuove cena di gala a Napoli

Il Rotary Club Avellino Ovest, presieduto quest’anno da Fabio Preziosi, ha organizzato l’ottava edizione della cena di gala “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. L’ormai tradizionale e prestigioso evento, curato nei minimi dettagli dai rotariani Fulvio Masi ed Angela Montemarano, si svolgerà giovedì 6 marzo 2025 a Napoli presso Aria Restaurant.

Grazie a questo evento, come di consueto, si finanzieranno i progetti della Rotary Foundation, finalizzati a favorire l’accesso all’assistenza medica di alta qualità nei paesi in via di sviluppo alle madri e ai loro bambini più vulnerabili, al fine di garantire loro una vita più lunga e sana (https://www.rotary.org/it/our-causes/saving-mothers-and- children).

L’ottava edizione della cena stellata, ribattezzata “Tanabata Edition” dal nome della tradizionale festa giapponese delle “stelle innamorate”, sarà ricordata per la contaminazione di elementi della cultura gastronomica italiana e di quella nipponica.

Lo chef Paolo Barrale, padrone di casa, insieme agli altri grandi chef coinvolti quali Antonio Iacoviello (Gucci Osteria da Massimo Bottura – Tokyo), Fumiko Sakai (Relais blu – Massa Lubrense), Angelo Carannante (Caracol – Bacoli), Emanuele Petrosino (Caruso Roof Garden – Napoli) e Luigi Salomone (Re, Santi e Leoni – Nola), stanno strutturando un menù caratterizzato da profumi mediterranei ed accenti giapponesi.

I posti disponibili, per quella che si preannuncia un’esperienza sensoriale e culturale unica ed irripetibile, sono andati a ruba in poche ore, consentendo al Rotary Club Avellino Ovest di raccogliere importanti cifre grazie alle quali si forniranno istruzione, immunizzazioni, kit prenatali e cliniche mediche mobili con l’obiettivo di contribuire all’assistenza di madri e bambini in difficoltà, assicurando alle comunità l’aiuto e la formazione di cui hanno bisogno per il controllo della salute materna e infantile.