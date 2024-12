Rovere “Poste azienda inclusiva, con il Tg puntiamo su giovani”

ROMA (ITALPRESS) – “Poste Italiane è un’azienda inclusiva: lo è in tutte le sue manifestazioni, lo è con i propri dipendenti perché abbiamo una maggioranza di colleghe donne, lo è rispetto ai servizi che presentiamo ai clienti: facciamo grandissimi investimenti anche in formazione per dare la possibilità ai nostri clienti di superare il digital divide o la carenza di educazione finanziaria. Credo che sia bellissimo che anche in occasione di un premio che va ai giovani talenti del giornalismo ci sia stata innanzitutto un’ampissima partecipazione con oltre 1500 concorrenti e che ne siano risultate premiate due ragazze tra cui la vincitrice”. Lo ha detto la presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere, a margine dell’evento finale della prima edizione del Premio Giornalistico TgPoste a Roma.

xi2/fsc/gsl