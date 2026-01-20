Roy Paci e Aretuska inviano a alzarsi e ballare

Milano, 20 gen. (askanews) – Il 23 gennaio Roy Paci pubblica con gli Aretuska il nuovo singolo “Ritmo s’alza” (Etnagigante/Altafonte Italia), un brano travolgente e senza confini. Fiati in primo piano, ritmo contagioso e spirito collettivo trasformano l’ascolto in una festa istantanea. Una traccia solare e pulsante che attraverso un brillante uso dello spanglish fonde new moombahton e latin vibes. Già dal titolo, il brano gioca su un doppio significato: “s’alza” come invito ad alzarsi, a muoversi, a reagire, ma anche un chiaro richiamo alla salsa, intesa non solo come genere musicale, ma come spirito, miscela di culture, calore e movimento. Un gioco di parole che racchiude perfettamente l’anima del pezzo e la poetica musicale di Roy Paci: contaminazione, apertura e ritmo come linguaggio comune.

“Ritmo s’alza” nasce dopo una bellissima festa multietnica nella zona di Tulum ed è stato scritto da Roy Paci insieme alla moglie Roxy, dj e producer, trasformando un’esperienza reale di incontro e condivisione in una canzone che invita a ballare senza barriere. Il ballo diventa così atto collettivo, momento di unione e allo stesso tempo mezzo per esorcizzare la tristezza, per ritrovare leggerezza e connessione con gli altri.

Al centro del brano c’è il ritmo, elemento primordiale e universale: ciò che, in ogni musica e in ogni parte del mondo, spinge il corpo a muoversi prima ancora della mente, il primo linguaggio che accomuna popoli e tradizioni, ed è proprio su questa forza istintiva che “RITMO S’ALZA” costruisce la sua energia contagiosa.

Con questo nuovo singolo, Roy Paci si conferma ancora una volta come artista e musicista curioso e libero, capace di attraversare generi e culture mantenendo un’identità forte e riconoscibile.

“RITMO S’ALZA” è un’esortazione chiara e diretta: alza il ritmo, alzati, balla, perché è proprio nel movimento condiviso che si ritrova energia, umanità e speranza.