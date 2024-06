Royal Air Maroc, nuovo volo diretto bisettimanale Napoli-Casablanca

Da due giorni ha preso il via un nuovo volo diretto della Royal Air Maroc che collega Napoli a Casablanca. Con una programmazione bisettimanale, attiva il sabato e il lunedì, la nuova rotta è operativa con un Boeing 737-800 da 159 posti (12 business, 147 economy). Il volo sarà attivo tutto l’anno e parte da Napoli alle ore 21.25, con arrivo a Casablanca alle 23.45 (ora locale). La partenza da Casablanca è prevista alle 16.10 (ora locale), con arrivo nello scalo partenopeo alle ore 20.25. Dopo il 16 settembre, è previsto un cambio di orari con partenze rispettivamente da Casablanca e da Napoli alle ore 14.00 (arrivo alle ore 18.15) e alle ore 19.15 (arrivo alle 21.35). “Il nuovo volo da Napoli, sesta città italiana da cui partono voli di Royal Air Maroc – ha spiegato in conferenza stampa il Country Manager della divisione italiana della compagnia marocchina, Korchi Mohammed Adil – fa parte del piano di sviluppo di Royal Air Maroc in Italia e risponde direttamente alle esigenze del mercato, caratterizzato da tutte le sue componenti, ovvero l’importante presenza della comunità marocchina e africana, ma anche di traffico leisure e corporate. Collaboriamo da sempre al fianco di tutta la rete di distribuzione, canale che riteniamo prezioso per una piazza rilevante come quella italiana”. “Per offrire un maggior servizio al passeggeri – ha aggiunto il manager – abbiamo attivato anche delle tratte in codesharing con Ita Airway, con un focus soprattutto sul Sud Italia ed Isole. Il bacino di utenza che insiste su Napoli è molto importante per noi per diversi fattori e siamo orgogliosi che questo volo da una città strategica ci permetta di sviluppare un’ulteriore azione legata alla missione di ampliare le connessioni tra il Marocco e il mondo, operando all’interno della visione #DreamAfrica #MeetMarocco, orientata a supportare le potenzialità, le risorse e la dinamicità uniche del nostro continente”. “Siamo lieti – ha detto Margherita Chiaramonte, direttore Commercial Aviation di Gesac – che la principale compagnia aerea del Marocco attivi un collegamento verso un’area con un grande potenziale di espansione che necessita di maggiore connettività, sia per rispondere alle esigenze di mobilità delle comunità presenti in Campania, che per incentivare una forma di turismo di tipo esperienziale sempre più richiesta e diffusa, che il Marocco, con la molteplicità di luoghi ed atmosfere, può pienamente soddisfare”. “Il nuovo volo – ha sottolineato l’assessore al turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato – rende, anche dal punto di vista della distanza, più vicini i due Paesi. Abbiamo una relazione molto forte con il Marocco e con la comunità dei marocchini che sono presenti nella nostra città. Si tratta quasi di 50mila persone, quindi molto significativa. Abbiamo anche una contaminazione, sia culturale che musicale, ma anche enogastronomica, fra i due Paesi. Penso, ad esempio, a come il couscous sia diventato per noi un alimento che fa parte della nostra dieta tradizionale”.