Ruba uno smartphone in una gelateria a Napoli, il titolare posta il video sui social

Entra nella gelateria nell’ora di massimo afflusso e, approfittando della confusione, si intrufola nel retrobottega e ruba lo smartphone di un dipendente impegnato al bancone. Il ladro non s’è accorto però che il locale aveva un sistema di monitor a circuito chiuso e che la sua impresa veniva videoregistrata. E così, racconta il quotidiano di Napoli Il Mattino “il video con la notizia di quanto accaduto è stato postato dall’imprenditore Marco Infante sui suoi social” che ha sottolineato come il malvivente non avesse esitato a sottrarre “l’iPhone 11 di una ragazza che lavora per sostenere la famiglia, per portare il latte a casa onestamente e senza reddito di cittadinanza”.