Rubano rappresentante Anci nel coordinamento salute e sicurezza sul lavoro della Regione

Il presidente di Anci Campania, Carlo Marino, ha nominato Francesco Maria Rubano, sindaco di Puglianello, quale rappresentante in quota Anci Campania in seno al coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro della Regione Campania; coordinamento che è presieduto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Si tratta, si legge in una nota, di un altro “importante riconoscimento al giovane amministratore beneventano, che ha già ricoperto l’incarico di vice presidente della Provincia di Benevento e che era stato nominato precedentemente dal presidente Anci e sindaco di Bari, Antonio De Caro, in tre diverse commissioni nazionali, ovvero quella Lavori Pubblici, Mezzogiorno e Coesione Territoriale, Sicurezza e Legalità”. “Un riconoscimento – ha dichiarato Rubano – che simboleggia l’impegno per il nostro territorio e le battaglie spese in questi mesi a favore dei lavoratori, spesso vittime di incidenti sul lavoro come anche le cronache di questi giorni dimostrano. Di lavoro non si può morire: bisogna attivarsi affinché ce ne sia sempre di più, con le giuste tutele ed in condizioni di sicurezza. Sono convinto – ha poi concluso il sindaco di Puglianello – che unitamente a tutte le espressioni istituzionali presenti nell’importante organismo della Regione Campania apporteremo un contributo significativo al di là delle appartenenze partitiche”.