Rubata l’auto del prete anticamorra don Luigi Merola: Io non mollo, statemi vicino

“Vi devo dare una brutta notizia: i ladri hanno portato via definitivamente la mia auto di servizio nella notte del 24 aprile”. A comunicarlo attraverso i social è don Luigi Merola, prete anticamorra, che porta avanti diversi progetti per il recupero dei giovani attraverso la Fondazione A’ Voce d’ ‘e Creature. Due notti fa, don Luigi è stato vittima del furto della sua auto, che era stata già danneggiata nei giorni scorsi. “È accaduto a Marano di Napoli, sotto casa mia – ha aggiunto don Merola – dove ho la vigilanza dinamica. Non ci sono telecamere di videosorveglianza e in questo Comune tutte le notti rubano tra le 10 e le 15 auto”. “Non ci siamo ancora liberati dalla camorra – ha scritto sui social don Luigi Merola – io non mollo, non farò neppure un passo indietro. Statemi vicino. Chiedo ai miei sostenitori e imprenditori di aiutarmi a comprare subito una nuova auto. Dobbiamo ripartire. Insieme siamo più forti. Dobbiamo fare di più. Mi auguro siano soltanto dei ladri e non sia un messaggio della camorra. ‘La Fondazione A’ Voce d’ ‘e Creature’ non si tocca”.