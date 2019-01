Rubata opera Banksy omaggio vittime Bataclan

Parigi, 26 gen. (AdnKronos) – Un’opera attribuita al street artist Banksy che era collocata sulla porta sul retro del Bataclan in omaggio alle vittime degli attentati del 13 novembre 2015 “è stata rubata”. Ad annunciarlo è lo stesso Bataclan esprimendo su twitter “una profonda indignazione”: “L’opera di Banksy, simbolo di raccoglimento e che apparteneva a tutti: residenti, parigini, cittadini del mondo è stata rubata”. L’artista Banksy, scrive il teatro parigino dove morirono durante gli attentati 90 persone, “ha offerto questa opera sulla porta dell’uscita di soccorso del Bataclan per una ragione: quella della sua scelta d’artista urbano e in uno slancio di omaggio e di sostegno. L’essenza stessa dell’arte urbana è di dare vita ad un’opera d’arte in un ambiente particolare e siamo convinti che questa opera aveva un senso solo in questo posto. E’ per questa ragione che avevamo deciso di lasciarla, libera, nella strada, accessibile a tutti”. L’opera di Banksy era apparsa a fine giugno 2018.