Rubiales nega le accuse nel caso di corruzione nel calcio spagnolo

“Ho sempre agito nella legalità”

Milano, 29 apr. (askanews) – L’ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha negato di aver ricevuto denaro in modo “irregolare”, al termine della sua udienza al tribunale di de Majadahonda, vicino a Madrid, nell’ambito dell’indagine per corruzione sui contratti firmati durante il suo mandato dal 2018 al 2023. “Ho risposto a tutte le domande che mi sono state poste, sono qui da più di quattro ore, se i giudici vorranno rivedermi tornerò, sarò qui per collaborare. Sono quello che è più interessato nel vedere tutto finire”, ha dichiarato. “Ebbene, anche io ho avuto continue aggressioni, denunce, eccetera Questo è un altro esempio. Ma certo, quello che sostengo e sosterrò sempre, e sono convinto che giustizia finirà per essere fatta, che non c’è mai stata alcuna somma ricevuta in modo irregolare, non c’è mai stata alcuna gara irregolare, insomma abbiamo sempre agito con la massima eccellenza e nel perseguimento della legalità”.