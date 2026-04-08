Rubio accoglie Rutte (Nato) presso il Dipartimento di Stato

Poco prima il sen. McConnell ha fatto l’apologia dell’Alleanza

Washington DC, 8 apr. (askanews) – Il Segretario di Stato americano Marco Rubio accoglie il Segretario Generale della Nato Mark Rutte presso il Dipartimento di Stato a Washington DC. In agenda Rutte ha anche un incontro con Donald Trump. La Casa Bianca ha affermato che l’incontro si dovrebbe svolgere a porte chiuse, ma come al solito non sono escluse sorprese. Trump si è lamentato durante la guerra contro l’Iran del fatto che la Nato non sia al fianco degli Usa. Prima dell’incontro, il senatore Mitch McConnell, repubblicano del Kentucky, ha rilasciato una dichiarazione a sostegno dell’Alleanza, sottolineando che “in seguito agli attacchi dell’11 settembre, gli alleati della Nato hanno inviato i loro giovani militari a combattere e morire al fianco degli americani in Afghanistan e in Iraq”. McConnell, membro della commissione che si occupa della spesa per la difesa, ha esortato Trump a essere “chiaro e coerente” e ha aggiunto “spero che la visita del segretario generale Rutte contribuirà a promuovere i nostri interessi collettivi a livello globale”.I rapporti di Trump con Rutte sono sempre stati più che cordiali ma le pressioni di Trump sulla Nato si sono intensificate dopo l’inizio della guerra con l’Iran alla fine di febbraio, insistendo sulla sicurezza dello Stretto di Hormuz non compito dell’America, a suo dire, bensì responsabilità dei paesi che dipendono dal flusso di petrolio che lo attraversa. Ed è ora da vedere se Rutte saprà ancora una volta mostrare le sue doti diplomatiche, già usate in passato nelle sue visite alla Casa Bianca e durante l’ultimo summit Nato all’Aia.Nel 2023 il Congresso ha approvato una legge che impedisce a qualsiasi presidente degli Stati Uniti di ritirarsi dalla Nato senza la sua approvazione. Quando la legge fu approvata, fu sostenuta dall’attuale segretario di Stato di Trump, Rubio, che all’epoca era senatore della Florida.