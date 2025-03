Rubio: cauto ottimismo sulla Russia per la tregua in Ucraina

Positivo e produttivo incontro tra Putin e Witkoff

Milano, 14 mar. (askanews) – Gli Stati Uniti esamineranno attentamente la posizione della Russia sulla tregua in Ucraina, ma ci sono motivi per essere cautamente ottimisti. Lo ha dichiarato il segretario di stato di Washington, Marco Rubio.Rubio ha definito il recente incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, come “molto positivo e produttivo”.”Ovviamente lui Witkoff è sulla strada di ritorno, dovrebbe essere di ritorno e speriamo di convocare un incontro questo fine settimana. Esamineremo più da vicino la posizione russa e poi il presidente Donald Trump deciderà quali saranno i prossimi passi”, ha dichiarato Rubio durante una conferenza stampa al vertice del G7 in Canada.”Ci deve essere un certo livello di concessioni – ha aggiunto il segretario di Stato americano – Quali saranno queste concessioni resta da vedere, dovranno far parte della negoziazione. Ma non sarà utile entrare in quelle negoziazioni facendo dichiarazioni generiche che potrebbero fornire una scusa a una parte o all’altra per non parteciparvi. Quindi dovremo arrivare a quella fase in cui queste cose saranno discusse. E alla fine, qualunque cosa accada, entrambe le parti dovranno accettarlo. E questo è vero per qualsiasi negoziazione quando si cerca di porre fine a una guerra.”