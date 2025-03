Rubrica “Alta Sostenibilità” di Asvis: I dazi di Trump distruggono gli scambi commerciali, indispensabili anche alla transizione green

Preoccupa la linea del presidente Usa, difficile per l’Ue sostituire il mercato americano. Ad Alta sostenibilità: Leonardi (Univ. degli Studi di Milano), Quartapelle (Pd), Scordamaglia, (Filiera Italia). In studio Manieri e Viettone.

Dazi Usa ed Europa: presentiamo oggi una lettura della guerra dei dazi anche in un’ottica di obiettivi globali per la decarbonizzazione, tutela dei diritti e protezione dell’ambiente. Tutti concordano sul fatto che i dazi distruggono l’economia e gli scambi commerciali. Per realizzare il passaggio all’energia pulita, però, l’Europa è dipendente dagli altri da quasi tutto: significherà dunque un rallentamento verso la conversione energetica? Inoltre è proprio attraverso il commercio internazionale che l’UE sta tentando di imporre il rispetto di regole sociali e ambientali al resto del mondo. L’Unione europea rischia di perdere anche la leadership su diritto e tutela dei lavoratori?

La svolta della Germania che, dopo decenni di austerità, si rende conto di avere un pesante deficit tecnologico e infrastrutturale, oltre che nella difesa, e decide di ridiventare la vera locomotiva d’Europa con importanti investimenti sulla sua riconversione e modernizzazione industriale. Quali saranno le ricadute e possibili sinergie con le imprese italiane?

Ad Alta sostenibilità, in onda lunedì 17 marzo alle 12.30 e disponibile in podcast, ospiti: Lia Quartapelle, deputata Pd, vicepresidente della commissione Affari esteri e comunitari; Marco Leonardi, docente di economia all’Università degli Studi di Milano; Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia e Capo Area Mercati. Conducono Valeria Manieri ed Elis Viettone.

