Ruby ter, Presidenza del Consiglio ritira la costituzione di parte civile

Non era mai accaduto che la Presidenza del Consiglio ritirasse la costituzione di parte civile in un processo con l’eccezione dei casi in cui e’ stata risarcita in ‘corso d’opera’ dagli imputati. Da quanto viene riferito all’Agi in ambienti giudiziari milanesi, la scelta della Presidenza del Consiglio di rinunciare a un eventuale risarcimento nel processo Ruby ter (la richiesta era di dieci milioni) rappresenta una “sorprendente” prima volta. Cosi’ e’ andata anche in altri processi che hanno visto imputato Silvio Berlusconi, anche quando era premier. Come nel caso della vicenda Mills, al termine della quale venne prosciolto per prescrizione.