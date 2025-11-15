Rugby, a Torino l’Italia cede 32-14 al Sudafrica

Roma, 15 nov. (askanews) – All’Allianz Stadium di Torino un’Italia coraggiosa mette in grande difficoltà il Sudafrica ma cede nel finale di fronte ai campioni del mondo, che passano 32-14. La squadra di Quesada sogna per 70 minuti e rimane in partita fino alla fine, con gli Springboks – in 14 dal 10′ per un rosso a Mostert – che fanno fatica ad imporsi fisicamente nel primo tempo e nella prima metà nella ripresa. L’Italia risponde colpo su colpo con i piazzati di Paolo Garbisi, sogna con la meta di Capuozzo che vale il 14-20, ma la marcatura di Williams al 71′ scava il solco definitivo. A tempo scaduto la meta di Hooker chiude il match su un 32-14 eccessivo per dimostrato in campo da un’Italia brava e coraggiosa. Ultimo appuntamento per gli Azzurri sabato 22 novembre alle 21.10 contro il Cile, al Luigi Ferraris di Genova.