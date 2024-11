Rugby, il XV azzurro per la sfida agli All Blacks

Roma, 21 nov. (askanews) – Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà la Nuova Zelanda sabato 23 novembre alle 21.10 all’Allianz Stadium di Torino, terzo ed ultimo Test Match per gli Azzurri nelle Vittoria Assicurazioni Autumn Nations Series. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1 e in chiaro su TV8.

Per il test-match con il XV neozelandese il CT argentino dell’Italia apporta sei cambi rispetto alla formazione vista dal primo minuto al “Ferraris”, riproponendo nella lista gara quattordici reduci dell”ultimo scontro diretto vinto dagli All Blacks lo scorso autunno a Lione nel terzo incontro della fase a gironi della Rugby World Cup “Francia 2023”.

Capuozzo, completato il protocollo di rientro in campo, torna titolare nel ruolo di estremo sostituendo Gallagher nel triangolo allargato dove trovano conferma all”ala Trulla e Ioane. Invariata la coppa di centri maggiormente utilizzata da Quesada durante la propria gestione, con Menoncello a primo centro e Brex che, in maglia numero tredici, viene investito per la prima volta dei gradi di Capitano dell’Italia – rilevati a gara iniziata in tre precedenti – sostituendo l’infortunato Lamaro. In mediana si rivede la coppia titolare del test-match inaugurale d’autunno a Udine contro l’Argentina, con Paolo Garbisi che a soli 24 anni scende in campo per la quarantaduesima volta con la maglia numero dieci di apertura, affiancato in regia da Martin Page-Relo. In terza linea scenderanno in campo Vintcent, Zuliani e Negri mentre in seconda linea, insieme al Player of the Match di Genova Dino Lamb, rientra Ruzza costretto a saltare per un lieve problema fisico la sfida ai georgiani. Quesada cambia, infine, due terzi della prima linea, confermando il solo Fischetti sul lato sinistro dal primo minuto e riproponendo a destra Riccioni e Lucchesi come tallonatore titolare. In panchina cinque avanti – Nicotera, Spagnolo, Ferrari, Niccolò Cannone e Izekor, quest’ultimo per la prima volta a lista gara nella finestra internazionale di novembre – ed i trequarti Alessandro Garbisi, Marin e Zanon a completare la squadra azzurra.

Italia: Ange Capuozzo; Jacopo Trulla, Juan Ignacio Brex (capitano), Tommaso Menoncello, Monty Ioane; Paolo Garbisi, Martin Page-Relo; Ross Vintcent, Manuel Zuliani, Sebastian Negri; Dino Lamb, Federico Ruzza; Marco Riccioni, Gianmarco Lucchesi, Danilo Fischetti A disposizione: Giacomo Nicotera, Mirco Spagnolo, Simone Ferrari, Niccolò Cannone, Alessandro Izekor, Alessandro Garbisi, Leonardo Marin, Marco Zanon.