Rugby, Inghilterra-Italia 47-24, azzurri crollo nel secondo tempo

Roma, 9 mar. (askanews) – Non basta all’Italia un primo tempo giocato ai livelli dell’Inghilterra per uscire indenni da Twickenham. Finisce 47-24 dopo un primo tempo (21-17 il finale) giocato all’altezza ed un secondo nel quale i padroni di casa sono tracimati segnando sette mete In avvio ottimo approccio dell’Inghilterra, subito a segno al 4′. L’Italia pare boccheggiare, ma ha una reazione e trova la meta di Capuozzo alla prima azione offensiva degna di nota. Inizia così un match più equilibrato in cui i padroni di casa trovano altre due volte il vantaggio, ma incappano sempre in una reazione azzurra, prima con una nuova meta di Vintcent e poi con una punizione di Garbisi. Squadre al riposo con l’Inghilterra avanti 21-17. In avvio al 44′ quarta meta per l’Inghilterra: Stewart rompe il muro azzurro e permette poi a Marcus Smith di andare a segno.