“La Nazionale è da anni in grande difficoltà, non vinciamo una partita da oltre cinque anni. Questo è evidente. Bisogna risalire, e per farlo bisogna ricostruire dalla base, con qualcosa di nuovo”. Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana Rugby Marzio Innocenti, nel corso della conferenza stampa sulle iniziative poste in essere dalla governance federale nel primi 100 giorni di mandato.

spf/gm