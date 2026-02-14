Rugby, Irlanda-Italia 20-13, prima sconfitta nel Sei Nazioni

Roma, 14 feb. (askanews) – Non basta un grande primo tempo all’Italia a Dublino: dopo il 10-5 della prima frazione, l’Irlanda esce alla distanza nella ripresa con due mete che ribaltano il punteggio e consegnano ai padroni di casa la prima vittoria azzurra nel Sei Nazioni 2026. Non bastano agli azzurri le mete di Nicotera e Lynagh, né la precisione al piede di Paolo Garbisi. Domenica 22, la squadra di Kieran Crowley tornerà in campo a Lille contro la Francia.

Nei primi minuti l’Italia resiste agli assalti dei padroni di casa, con una difesa attenta che respinge anche il tentativo di Dan Sheehan di superare un placcaggio, e un grande capolavoro di Lamaro che recupera palla ai 10 metri dalla linea di meta.

Al minuto 11 arriva il primo cartellino giallo della partita: Lynagh viene ammonito per un in avanti intenzionale, lasciando gli azzurri in inferiorità numerica per dieci minuti. Ma la squadra non crolla e continua a difendere con ordine, mantenendo il match in equilibrio. La prima meta del match arriva al 17′, firmata da Osborne per l’Irlanda, approfittando della superiorità numerica: Prendergast sbaglia la trasformazione e il punteggio resta sul 5-0.

La reazione italiana non tarda: Garbisi trasforma un calcio di punizione al 20′ e la squadra torna vicina agli avversari. Poco dopo, Nicotera sfrutta una maul ben orchestrata e va in meta, trasformazione perfetta di Garbisi, portando l’Italia in vantaggio al 40′: 10-5 all’intervallo. È il momento migliore degli Azzurri, che si dimostrano solidi anche in inferiorità numerica e mettono in difficoltà l’Irlanda con scelte rapide e giocate incisive.

Nel secondo tempo, però, la musica cambia. L’Irlanda accelera il ritmo e conquista terreno: al 42′ meta di Conan per i padroni di casa, anche se la trasformazione fallisce. L’Italia resta nei 22 irlandesi per lunghi tratti, attacca con insistenza, ma gli errori e alcune decisioni arbitrali sfavorevoli impediscono di concretizzare. Al 57′, Baloucoune rompe la difesa azzurra e schiaccia centralmente, trasformazione di Crowley: 17-10 per l’Irlanda.

Gli ultimi minuti sono un assalto azzurro: Garbisi calcia in touche a pochi metri dalla bandierina, Menoncello prova a sfondare, Lynagh cerca la meta, ma il tempo scade e l’Irlanda può festeggiare. Gli Azzurri provano fino all’ultimo secondo, ma non basta: 20-13 il risultato finale.

Nonostante la sconfitta, l’Italia mostra segnali incoraggianti: la precisione al piede di Garbisi, la determinazione di Nicotera e Lynagh e la difesa solida dimostrano che il gruppo è competitivo e capace di lottare fino all’ultimo. La squadra tornerà in campo domenica 22 marzo a Lille contro la Francia, con l’obiettivo di riscattarsi e continuare la corsa nel Sei Nazioni.