Rugby, l’Italia batte in rimonta la Georgia: a Genova è 20-17

Roma, 17 nov. (askanews) – Con un grande secondo tempo, l’Italia a Genova batte la Georgia in rimonta 20-17 e trova il primo successo nelle Autumn Nations Series. Primi 40 minuti da dimenticare, chiusi sotto 17-6 con due mete concesse a Tabutsadze e Lobzhanidze, senza mai riuscire a sfondare il muro georgiano. Nella ripresa gli Azzurri sono usciti alla distanza, hanno subito accorciato con una meta di penalità e poi hanno trovato il sorpasso con Alessandro Fusco. Finale di gestione per la squadra di Quesada, che non ha più concesso occasioni alla Georgia e ha conquistato il successo. Azzurri attesi allo Juventus Stadium di Torino sabato prossimo per l’ultima sfida contro gli All Blacks.