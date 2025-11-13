Rugby, l’Italia di Quesada per il Sudafrica

Roma, 13 nov. (askanews) – Sabato 15 novembre l’Italia del rugby affronterà allo Juventus Stadium di Torino il Sudafrica e oggi Gonzalo Quesada, il Ct degli Azzurri, ha annunciato la formazione che scenderà in campo. Un solo cambio rispetto al 15 titolare che ha battuto l’Australia sabato scorso ad Udine. In prima linea, a destra, Marco Riccioni prende il posto di Simone Ferrari, unico superstite della storica vittoria sugli Springboks nel 2016 a Firenze. Ferrari inizierà, come allora dalla panchina. Una panchina con 6 avanti e 2 tre-quarti. Nacho Brex confermato ancora capitano per la sfida ai due volte campioni del mondo. Arbitrerà il match il neozelandese James Doleman. Sarà il confronto numero 19 tra le due squadre, il terzo nel 2025 – dopo le due partite giocate nel Tour estivo 2025 a Pretoria e Port Elizabeth – e il nono in Italia. Questa la formazione azzurra: Lynagh; Brex, Menoncello, Ioane, Garbisi; Varney, Cannone; Zuliani, Vintcent, Zambonin; Cannone, Riccioni; Nicotera, Fischetti, Di Bartolomeo. A disposizione: Spagnolo, Ferrari, Ruzza, Favretto, Odiase, Page-Relo, Allan