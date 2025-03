Ruggero Cappuccio, “Le lingue del teatro”, un omaggio ai dialetti italiani

Desideri mortali’, ‘Edipo a Colono’ e ‘Il sorriso di San Giovanni’. Da tre delle più importanti drammaturgie di Ruggero Cappuccio attinge il suono della sua partitura Le lingue del teatro, quinto appuntamento degli Incontri sul dialetto, il progetto curato dal Comitato scientifico per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano, istituito dalla Regione Campania, e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival. L’evento, in programma oggi, lunedì 3 marzo alle 16 nella Sala Comencini del Musap-Museo Artistico Politecnico di NAPOLI, in piazza Trieste e Trento (palazzo Zapata), costituisce, attraverso la lettura di brani significativi delle opere citate, affidata al talento dell’attore Claudio Di Palma, una vera e propria sinfonia sulle lingue teatrali del nostro Paese. Ponendo l’accento, con l’intervento dello stesso Ruggero Cappuccio, anche e soprattutto sull’interazione tra dialetti differenti come il napoletano, il siciliano e il veneziano, autentica ricchezza culturale italiana. L’intero programma degli Incontri sul dialetto, che proseguiranno fino al 26 maggio, è consultabile sul sito fondazionecampaniadeifestival.it.