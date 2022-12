Rummenigge, Sammer, Völler: la Germania richiama in servizio le vecchie glorie

La Federcalcio tedesca ha costituito un gruppo di ex campioni per seguire il percorso di “ricostruzione” della Nazionale dopo l’amara eliminazione al primo turno ai Mondiali di Qatar 2022. Del ‘pool’ fanno parte Karl-Heinz Rummenigge, Matthias Sammer, Rudi Völler e Oliver Kahn, oltre al dirigente Oliver Mintzlaff. L’obiettivo è rilanciare la squadra in vista degli Europei del 2024 che saranno ospitati proprio dalla Germania. Confermato il commissario tecnico Hansi Flick, la federazione tedesca sta ora cercando un sostituto del dirigente responsabile della selezione, dopo l’addio di Oliver Bierhoff.