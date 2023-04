Runner morto nel bosco, catturata l’orsa killer

L’orsa JJ4, catturata nella notte perché responsabile dell’aggressione che ha ucciso Andrea Papi di 26 anni mentre faceva una seduta di running sul monte Peller, ha 17 anni. Il plantigrado è figlia di Joze e Jurka, i capostipiti degli orsi portati dalla Slovenia in Trentino oltre vent’anni fa, all’esordio del progetto di ripopolamento ‘Life Ursus’. Il piano prevedeva il reinserimento di circa 50 plantigradi: oggi, stando all’ultimo censimento del Servizio grandi carnivori della Provincia, sarebbero un centinaio. “Troppi per il territorio trentino, serve un trasferimento in altre zone europee o italiane per motivi di sostenibilità” ha proposto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.