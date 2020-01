Running e walking alla Reggia di Carditello

Uno stile di vita con tanto itinerari podistici ed escursionistici che arricchiranno l’offerta culturale del territorio campano. E’ questa la nuova sfida lanciata dalla Fondazione Real Sito di Carditello che per centrare l’obiettivo di valorizzare il territorio e le risorse ambientali ha avviato una vera e propria progettazione di nuovi itinerari e la promozione di attività, eventi podistici ed escursionistici, per arricchire l’offerta culturale e la visita al complesso monumentale. In questo senso è stato appena firmato il protocollo d’intesa “Carditello Running & Walking” con il Club Alpino Italiano, la Federazione Italiana Camminatori Sportivi e le associazioni Mararoneti Capuani, Podistica Sammaritana e Run Lab. Obiettivo dell’accordo come si legge nella nota ufficiale sarà quello “di identificare e sviluppare percorsi storici che, attraverso i boschi, collegano Carditello agli altri siti culturali casertani, stimolando attività motorie all’aperto e stili di vita orientati al benessere psicofisico, all’aggregazione e alla socializzazione di turisti e residenti”. Il progetto diretto a favorire e regolamentare la partnership con le associazioni locali, promuovendo la conoscenza, la protezione ed il recupero del Real Sito di Carditello e del territorio di riferimento, come previsto dall’Accordo di Valorizzazione stipulato il 3 agosto 2015 tra Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Campania, Comune di San Tammaro e Prefettura di Caserta prevede la mappatura dei sentieri in partenza da Carditello, che entreranno a far parte della rete dei cammini CAI, con caratteristiche tali da rivolgersi ad un pubblico differenziato (turisti, ragazzi, famiglie, anziani e sportivi). “Carditello – ha spiegato il direttore della Fondazione, Roberto Formato – intende promuovere un modello di benessere territoriale basato su natura, bellezza ed inclusione. Per questa ragione ci siamo fatti promotori di un progetto che intende mettere a disposizione dei visitatori e della comunità locale gli spazi verdi del Real Sito, in collaborazione con le associazioni che si adoperano costantemente per la valorizzazione escursionistica, culturale e sportiva del territorio”. Secondo il progetto gli interventi di allestimento e fruizione delle zone boschive di pertinenza del Real Sito, come la nuova area pic-nic, “favoriranno la realizzazione di percorsi per camminata sportiva e nordic & fit walking, e l’organizzazione di gare podistiche, anche in rete con i vicini attrattori culturali”.

Marco Milano