Rushdie: Intelligenza artificiale minaccia letteratura di genere e sceneggiature

Roma, 21 mar. (askanews) – L’intelligenza artificiale generativa potrebbe conquistare la scrittura di sceneggiature e generi letterari “come thriller e fantascienza”, ritiene il romanziere Salman Rushdie in un’intervista con la rivista letteraria francese NRF, pubblicata giovedì.

“Il problema è che queste creature imparano molto velocemente”, confida. Penso che sia più preoccupante per la letteratura di genere, come il thriller o la fantascienza, dove ciò che conta non è l’originalità della voce o del linguaggio. Lo stesso vale per gli sceneggiatori”, continua lo scrittore. Dato che “Hollywood crea costantemente nuove versioni dello stesso film, l’intelligenza artificiale potrebbe essere utilizzata per abbozzare le sceneggiature”.

Ma per l’autore dei Versi satanici, scrittori come lui non hanno alcun interesse a farsi aiutare dall’intelligenza artificiale, né alcun motivo di preoccuparsi di possibili imitazioni. Lo scrittore ha fatto la prova chiedendo a ChatGPT di scrivere “200 parole in stile Salman Rushdie: Il risultato è stato un mucchio di sciocchezze”, spiega. “Nessun lettore che avesse letto una sola mia pagina avrebbe potuto pensare che fossi io l’autore. Piuttosto rassicurante.”

Secondo Salman Rushdie, “il sistema Ia semplicemente assimila enormi quantità di testo e produce una nuova versione. Nessuna originalità può essere trovata. Sembra che il sistema Ia sia anche completamente privo di senso dell’umorismo. Queste sono grandi lacune”.

Le edizioni Gallimard, che pubblicano la rivista, pubblicheranno il 18 aprile “Il coltello”, il resoconto dell’attentato di cui Salman Rushdie è stato vittima nell’agosto 2022 a Chautauqua, nel nord-est degli Stati Uniti, durante una conferenza letteraria. Lo scrittore è stato aggredito da un americano di origine libanese sospettato di essere simpatizzante dell’Iran sciita. Gravemente ferito, ha perso la vista da un occhio. Salman Rushdie dal 1989 vive sotto la minaccia di morte a causa di una fatwa emessa dall’Iran dopo la pubblicazione del suo libro The Satanic Verses.