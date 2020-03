Russia, Barilla: 130 milioni per il raddoppio degli stabilimenti nell’area di Stupino Quadrat

Barilla raddoppia in Russia. Dopo lo stabilimento di Solnechnogorsk, partito nel 2015, la multinazionale di Parma investirà altri 130 milioni di euro per costruire sia un nuovo sito produttivo sia un mulino per macinare il grano duro, il primo nell’Europa dell’ Est. Per Barilla – scrive Il Sole 24 Ore -, il mercato russo si conferma dunque un target interessante, con i suoi oltre 141 milioni di abitanti. L’embargo iniziato nel 2014, a seguito delle sanzioni Ue contro Mosca, non è la ragione diretta degli investimenti del colosso parmense in Russia, poiché la pasta non rientra nell’elenco dei prodotti il cui export italiano è vietato. Il motivo, dunque, sta tutto nella crescita dei consumi della classe media russa. L’area speciale di Stupino Quadrat è nata nel 2015 e ad oggi raccoglie 27 investitori stranieri proveninenti da vari paesi del mondo. Nei suoi primi cinque anni di vita, la Zes ha raccolto capitali per 13,8 miliardi di rubli, pari a circa 188 milioni di euro. Con i suoi 130 milioni di investimenti, quello di Barilla sarà dunque il più grande investimento di tutta l’area speciale.