Russia, al via il progetto “l’Italia all’Ermitage”

L’Ambasciatore d’Italia in Russia Pasquale Terracciano ha annunciato con un videomessaggio l’avvio del progetto “Italia all’Ermitage”. Lo scorso 25 marzo, in occasione del compleanno di Venezia, l’Ermitage aveva lanciato il ciclo di escursioni online in italiano “l’Ermitage all’Italia”, in segno di sostegno al popolo italiano, colpito dal coronavirus. Il 27 maggio, in occasione del 317esimo compleanno di San Pietroburgo, i colleghi italiani hanno annunciato l’inizio di una serie di escursioni online in russo dal nome “l’Italia all’Ermitage”. Il ciclo coinvolge tre importanti musei, che rappresentano rispettivamente il nord, il centro e il sud Italia: la Fondazione Musei Civici di Venezia, la Galleria Nazionale dell’Umbria e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli insieme all’Università l’Orientale. L’iniziativa vuole rappresentare un gesto di rispetto e gratitudine al Museo di San Pietroburgo ed esprimere sostegno al popolo russo, ora a sua volta impegnato nella lotta al covid19. I tour si terranno sui canali YouTube dei musei all’inizio di giugno. Ognuno sarà preceduto da un appello dei direttori dei musei. Il progetto è stato sostenuto dall’Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo, dall’Ambasciata italiana in Russia e dal Ministero della Cultura italiano. Mikhail Piotrovsky, direttore generale del Museo dell’Ermitage, e l’Ambasciatore Terracciano hanno ribadito nei rispettivi interventi l’importanza di questo progetto.