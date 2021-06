Russia, alla Marrazzi Architetti la realizzazione della nuova piazza Predmostnaya a Krasnoyarsk

Sarà la Marazzi Architetti + F & M Ingegneria a ricostruire la piazza Predmostnaya di Krasnoyarsk in Russia. La ditta di Parma infatti si è aggiudicata l’appalto per i lavori nella città russa in una gara a cui hanno partecipato altre nove imprese, locali e non.

Secondo la giuria, lo studio di architettura e ingegneria italiano, che ha già realizzato altri lavori in Russia, come un complesso residenziale a Samara, ha “correttamente compreso il rapporto tra la carreggiata e lo spazio pedonale” e hanno proposto “un eco-hub al centro della rotatoria, con una separazione tra le linee tranviarie e le automobili”.