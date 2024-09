Russia, Ambasciata italiana in campo contro la violenza sulle donne

Anche l’ambasciata italiana nella Federazione Russa ha la panchina rossa contro la violenza alle donne. Il personale dell’Ambasciata d’Italia a Mosca si è infatti riunito con i familiari per inaugurare ufficialmente la panchina rossa, già installata in Sede in primavera nell’ambito della campagna lanciata lo scorso 8 marzo dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

“Uguaglianza di genere, emancipazione femminile, contrasto a ogni forma di violenza fisica o psicologica e a ogni discriminazione a danno delle donne”, ha l sottolineato l’Ambasciata riaffermando “i cardini del tradizionale impegno italiano nel settore, che si esprime anche con il fattivo contributo alla promozione dei valori alla base degli strumenti internazionali a tutela dei diritti della donna, come anche di soluzioni per favorire la piena espressione della personalità e del talento delle donne in società”.