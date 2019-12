Russia, ascensori made in Italy al Ges2 di Mosca

Ascensori, montacarichi e piattaforme made in Italy nel nuovissimo Ges2 di Mosca, il più grande centro culturale di arte contemporanea di tutta la Russia che sarà inaugurato a settembre 2020. Tutti gli impianti di elevazione all’interno dell’imponente progetto – realizzato da Renzo Piano per la V-A-C Foundation – saranno infatti progettati e realizzati dalla comasca Maspero Elevatori, azienda made in Italy riconosciuta a livello internazionale come leader nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti elevatori speciali, su misura e di grande pregio. “Si tratta di 30 impianti speciali, quali ascensori in vetro, che consentiranno la mobilità dei visitatori, e montacarichi speciali per la movimentazione delle opere all’interno dell’area museale che si sviluppa su una superficie di 40 mila metri quadri, realizzata dal recupero di una centrale elettrica dei primi del ‘900, nel centro di Mosca, a due passi dal Cremlino – commenta Andrea Maspero, Amministratore Delegato di Maspero Elevatori – Tutti gli impianti sono realizzati ad hoc sul progetto di Renzo Piano che con il suo Building Workshop non è certo nuovo a questo tipo di operazioni”.