Russia, attività sospese all’ufficio consolare di Podgorica

Dopo la decisione del Montenegro di espellere sei diplomatici russi con l’accusa di spionaggio, l’ambasciata della Federazione russa a Podgorica ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato dell’attività del proprio Ufficio consolare. A darne notizia sono i media regionali. In un messaggio rivolto ai cittadini russi, la decisione è stata motivata con “l’operato ostile delle autorità montenegrine” nei confronti dell’ambasciata russa di cui l’Ambasciatore Vladislav Maslennikov. Per i servizi consolari, è stato precisato, i cittadini russi possono rivolgersi alle ambasciate di Mosca nei Paesi vicini. Ieri il ministero degli esteri montenegrino aveva dichiarato persona non grata sei diplomatici russi accusati di attività contrarie alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Sempre il 29 Settembre 2022, il premier montenegrino Dritan Abazovic aveva dato notizia dell’arresto di diverse persone accusate di attività spionistica a favore della Russia.