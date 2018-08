Russia, brand italiani protagonisti al Collection Premiere Moscow da 4 al 7 settembre

L’edizione 31 di Cpm Collection Premiere Moscow, il piu’ importante salone moda della Russia e dell’Europa dell’Est, è in programma dal 4 al 7 settembre 2018 al Krasnaja Presnja Expocentr di Mosca, vede ancora una volta la partecipazione di EMI – Ente Moda Italia con le aree speciali “Italian Fashion”, dedicate alla moda donna, uomo e bambino di abbigliamento, intimo e accessori.

Per questa nuova edizione – che complessivamente ospitera’ quasi 1.300 marchi da tutto il mondo – saranno protagonisti una selezione di 108 brand italiani (piu’ o meno in linea con le partecipazioni di un anno fa), che presenteranno le loro novita’ per la primavera-estate 2019: 86 collezioni adulto uomo/donna nella sezione Italian Fashion@CPM; 14 collezioni bambino nella sezione Italian Kids Fashion@CPM (situata all’interno dello stesso padiglione che presenta le collezioni per adulto Made in Italy); 9 collezioni intimo e beachwear nella sezione Body & Beach. Sono tante le attivita’ strategiche e le iniziative speciali in campo anche a questa edizione. Grazie all’importante progetto promozionale sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato da ICE-Agenzia sede di Mosca in collaborazione con EMI – Ente Moda Italia e SMI – Sistema Moda Italia, si realizzera’ l’incoming di una selezione di circa 35 top buyer provenienti dalla regioni economicamente piu’ sviluppate della Russia; e sempre grazie al supporto di Agenzia ICE sara’ realizzata anche a questa edizione l’Italian Fashion Lounge, ormai hub di riferimento del padiglione italiano, meeting point tra espositori, buyer e stampa e dalla forte impronta di ospitalita’ italiana. A supporto della partecipazione delle aziende di intimo e beachwear, il primo giorno di manifestazione (martedi’ 4 settembre alle ore 18.00) i brand italiani di questo segmento merceologico parteciperanno al Gran Defile’, a cui vengono invitati top buyer di intimo/beachwear provenienti da tutta la Russia.