Russia colpita dal Covid e dal calo del prezzo del greggio

L’Ambasciata Russa in Italia di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Sergey Razov ha sempre con fierezza coltivato i rapporti di buona collaborazione con l ‘Italia ma adesso si trova a fare i conti con una grave crisi interna a causa del covid ma soprattutto a causa della diminuzione del prezzo del petrolio , largamente annunciata tempo fa dagli analisti del settore che hanno descritto tale depauperamento come una mossa tattica di molti produttori. Adesso non si esclude che Il settore edile russo in particolare sua stato gravemente colpito dalle perturbazioni causate dalla pandemia COVID-19. Riflettendo le interruzioni causate dalla pandemia, insieme alle deboli prospettive di crescita economica, l’editore prevede che il settore delle costruzioni si ridurrà del 4,2% nel 2020. Il settore si riprenderà, tuttavia, registrando una crescita media annua del 2,6% tra il 2021-2024 . A breve termine, le attività di costruzione nel Paese risentiranno delle restrizioni imposte dal governo per contenere la diffusione della malattia. I rischi al ribasso per il settore delle costruzioni non includono solo l’aggravarsi dell’epidemia, ma anche il calo dei prezzi del petrolio. I principali progetti di costruzione finanziati con fondi pubblici potrebbero essere ritardati o annullati, poiché le entrate del governo nei prossimi mesi saranno influenzate dal calo dei prezzi del petrolio. Le rigorose misure di blocco imposte dal governo per contenere la diffusione del virus hanno avuto conseguenze economiche e fiscali negative. Secondo il Ministero delle Finanze, il deficit del bilancio federale è aumentato a 955,9 miliardi di RUB (14 miliardi di dollari USA) nella prima metà del 2020, rispetto a un surplus di 1,7 trilioni di RUB (25,8 miliardi di RUB) nello stesso periodo del 2019. La costruzione è stata gravemente compromessa dall’inizio dell’epidemia di virus; I progetti di costruzione sarebbero stati ritardati e i lavoratori sarebbero stati licenziati. Mentre il 42,2% dei mega progetti infrastrutturali in cantiere sono in fase di esecuzione, le prospettive di progredire con le attività di costruzione rimangono incerte, poiché la posizione fiscale del Paese sarà indebolita dalla politica fiscale espansiva del governo e dalla riduzione dei proventi di petrolio e gas . A metà maggio, il ministro delle finanze russo, Anton Siluanov, ha affermato che le entrate del paese da petrolio e gas saranno inferiori di 3 trilioni di RUB (39,5 miliardi di dollari) rispetto alle stime precedenti, a causa dell’indebolimento dei prezzi del petrolio. Tuttavia, il governo prevede di utilizzare le riserve del National Wealth Fund per finanziare il deficit di bilancio. Prima della crisi del COVID-19, l’anno scorso il governo aveva delineato i piani per spendere 6,3 trilioni di RUB (96 miliardi di dollari) per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto del paese durante il periodo 2019-2024.