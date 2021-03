(Adnkronos/Dpa) – In diversi post sul suo profilo Instagram, Navalny, condannato ad oltre due anni di prigione, si era lamentato di un forte mal di schiena e di non poter muovere più la gamba destra, portando i suoi avvocati e l’Unione europea ad esprimere preoccupazione per le condizioni di salute ed il trattamento riservatogli in prigione.