Russia, Cremlino: Putin in Cina il 16 e 17 maggio

Roma, 14 mag. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin sarà in visita in Cina, su invito di Xi Jinping il 16 e 17 maggio: lo ha reso noto il Cremlino.

Secondo quanto precisato dalla presidenza russa, citata dalla Ria Novosti, durante la visita di Putin a pechino, i due leader determineranno gli orientamenti per un’ulteriore sviluppo della cooperazione tra i due Paesi e discuteranno le più importanti questioni bilaterali e internazionali.

Dopo i colloqui, si prevede la firma di una dichiarazione congiunta dei capi di Stato e di un numero di documenti bilaterali.

“Su invito del presidente cinese Xi Jinping, il presidente russo Vladimir Putin effettuerà una visita di Stato in Cina dal 16 al 17 maggio 2024, come suo primo viaggio all’estero dopo il suo insediamento”, ha affermato il Cremlino in una nota.

“Il programma della visita del presidente russo prevede l’incontro con il premier cinese Li Qiang, durante il quale si discuterà di questioni di cooperazione bilaterale in ambito commerciale, economico e umanitario”, ha affermato inoltre il Cremlino.

Putin si recherà poi in visita anche ad Harbin, dove prenderà parte alla cerimonia di apertura dell’ottavo EXPO russo-cinese e incontrerà studenti e insegnanti dell’Istituto di tecnologia di Harbin.

Putin e Xi Jinping parteciperanno anche ad una serata di gala in occasione del 75° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.