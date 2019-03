Russia, Flavio Sciolè selezionato al Bad Video Art Festival di Mosca

Il regista Flavio Sciolè è stato selezionato per la terza edizione del Bad Video Art Festival che si svolge a Mosca dal 21 al 31 Marzo presso lo Zverev Center of Contemporary Art. L’autore partecipa al festival russo con il corto ‘Dr Dystopia’ che girato nel 2015 ha già partecipato a decine di festival italiani (Scrittura e Immagine, Etna Comics) ed esteri: Palace International Film Festival (Polonia), AM Egypt Film Festival, Indipendent Talents International Film Festival (USA, finalista), Inshort Film Festival (Nigeria), Lift-Off Sessions (UK). Il corto descrive uno strano dottore dedito alla distopia, auto reclusosi in un proprio inaccessibile mondo. L’opera, di natura sperimentale, è anche un omaggio ai film muti. Il 20 Marzo ha tenuto una conferenza dedicata al suo teatro presso il Dams di Teramo all’interno del Festival Red curato da Rolando Macrini e dal prof Fabrizio Deriu. Flavio Sciolè (1970). Attore e regista da circa trent’anni agisce in teatro e nel cinema sperimentale. A Gennaio gli è stata dedicata una retrospettiva di otto ore al Macro Asilo di Roma. I suoi film sono stati proiettati in centinaia di eventi in tutto il mondo. Il suo monologo ‘Occhi Cavi’ partecipa per tutto il 2019 all’evento Teatro In Provincia. I suoi film sono distribuiti on demand da Holy Film.