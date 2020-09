Russia, food and beverage: nuove opportunità per il made in Italy

Nell’ambito del progetto True Italian Taste, promosso e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per incrementare la conoscenza e il consumo consapevole dei prodotti 100% Made in Italy, la Camera di commercio italiana in Russia organizza il 15 settembre alle 10.00 un webinar volto a illustrare nel dettaglio queste opportunità. Sarà presentato il quadro economico generale e verranno fornite informazioni aggiornate relative all’export italiano di food & beverage in Russia. Si parlerà anche di lotta al fenomeno dell’Italian Sounding, certificazioni EAC necessarie per l’esportazione nell’Unione Doganale Eurasiatica e strumenti di Digital, Social Media e Influencer Marketing per una corretta promozione del Made in Italy agroalimentare in Russia.