Russia, il generale Surovikin agli arresti domiciliari. E’ un alleato del capo della Wagner, Prigozhin,

Il generale russo Sergei Surovikin, ritenuto un alleato del capo di Wagner in esilio Evgeny Prigozhin, e’ stato rimosso dal suo ruolo e si trova agli arresti domiciliari. Lo scrive Politico, citando blogger e media militari russi. Il blog VChK-OGPU, considerato vicino alle forze di sicurezza russe, ha riferito domenica scorsa che Surovikin si trova “in una specie di arresti domiciliari”, non puo’ lasciare l’appartamento ma puo’ ricevere visite e ha incontrato molti dei suoi subordinati. Surovikin, noto come “Generale Armageddon” per le sue strategie militari aggressive in Cecenia e Siria, scrive ancora Politico, non e’ stato visto in pubblico dal tentativo di Wagner di marciare su Mosca a giugno. Secondo alcune indiscrezioni lo stesso Surovikin era a conoscenza dell’ammutinamento di Prigozhin.