Russia, Italia protagonista alla Fiera dell’innovazione tecnologica Skolkovo

Anche quest’anno l’Italia partecipa come Paese Partner a Skolkovo, il più importante evento nel settore dell’innovazione tecnologica in Russia. Il padiglione del Belpaese è stato aperto il 29 maggio, dall’ambasciatore della Repubblica Italiana in Russia Pasquale Terracciano, che ha sottolineato come sia fondamentale per ogni Paese investire nel campo dell’innovazione tecnologica, per crescere e restare al passo con i tempi. Quest’anno Skolkovo, oltre a vedere la partecipazione di circa trenta aziende italiane hi-tech, è stato teatro della firma di diversi accordi bilaterali, in particolare uno con l’Ice (organizzatore del padiglione italiano) e uno con la Confartigianato di Vicenza. L’evento è stato poi occasione per la donazione da parte dell’Italia al parco di Solkovo di una statua di Leonardo, di cui si celebrano nel 2019 i 500 dalla morte.