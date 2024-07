Russia, Mantovano: irragionevoli non sanzioni ma loro applicazione

Roma, 12 lug. (askanews) – Le sanzioni imposte alla Russia dopo l’aggressione all’Ucraina hanno un’applicazione “irragionevole”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nel suo intervento al convengo “Le culture della sicurezza e dell’intelligence economica nell’infosfera” all’Università Luiss di Roma.

Sul tema, ha spiegato Mantovano, si registra un “approccio non soltanto italiano, ma occidentale, di impronta formalistico-burocratica: quello in virtù del quale in Europa vengono sanzionati gli oligarchi, ma non le aziende europee a loro indirettamente riconducibili”. Inoltre, “la Russia ha messo in piedi un sistema di contrasto alle sanzioni efficace, perché si basa su una forte e strutturata cooperazione tra imprese nazionali e Governo. Un’impresa russa potrebbe veder riconosciuto da tribunali europei il diritto al risarcimento per i danni subiti dallo scioglimento di un contratto dovuto alle sanzioni e, in tal caso, troverà pieno ristoro sia in Europa che in Russia. Un operatore europeo difficilmente otterrà analoga soddisfazione”.

“Oggi gli immobili, ma soprattutto i mobili registrati, tutti di pregio, sequestrati in Italia agli oligarchi sottoposti a sanzione, hanno un costo pesante di manutenzione e non riescono a essere messi a reddito. Fra qualche anno – ha proseguito Mantovano – non è escluso che questi beni saranno restituiti e che dovremo indennizzare rubinetti nel frattempo deteriorati. È un meccanismo tutto in perdita. A scanso di equivoci, non sto contestando le sanzioni: contesto l’irragionevolezza della loro applicazione”, ha sottolineato Mantovano.

Secondo il sottosegretario “è evidente che l’Italia e l’Europa debbano restare ben distanti da un modello che nega elementari principi di diritto. Dovremmo però interrogarci di più sulla ridotta capacità europea di fare sistema in modo efficace, al di là delle narrative con cui tendiamo a dissimulare le nostre vulnerabilità”.