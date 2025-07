Russia, morto ministro trasporti licenziato da Putin, forse suicida

Un secondo morto al ministero dei Trasporti

Mosca, 7 lug. (askanews) – L’ex ministro russo dei Trasporti Roman Starovoit è stato trovato morto con un colpo d’arma da fuoco all’interno della sua auto nella regione di Mosca. Secondo gli investigatori russi si tratterebbe di suicidio. Accanto al corpo è stata trovata una pistola d’onore, ricevuta dal Ministero degli Interni nel 2023.Starovoit, licenziato ufficialmente lunedì mattina dal presidente Vladimir Putin con un decreto, era sotto inchiesta per presunta partecipazione a una frode milionaria legata alla costruzione di strutture difensive lungo il confine con l’Ucraina, durante il suo mandato da governatore della regione di Kursk (2018-2024). Ci sono però lati oscuri, la morte potrebbe risalire a domenica, ma ci sono indicazioni contrastanti.A rendere ancora più torbida la vicenda è la morte improvvisa di un secondo funzionario, Andrej Korneichuk, vicedirettore del dipartimento patrimonio di Rosavtodor, l’Agenzia federale per le strade, morto nella sede del Ministero dei Trasporti a Mosca, forse per un arresto cardiaco.