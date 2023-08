Russia, nel mirino dell’Ambasciata in Italia aziende che producono armi per l’Ucraina

Il ruolo della Rwm Italia (sede a Gedi, Brescia, e tra le prime filiere produttive in Sardegna) preso di mira dall’ambasciata russa in Italia di cui l’Ambasciatore Alexey Paramonov. Sulla pagina Facebook della rappresentanza diplomatica è apparso un post che parla proprio della società: «Secondo quanto riportato dalla stampa italiana, i Paesi dell’UE hanno concordato un piano finanziario per incentivare l’industria bellica europea e incrementare la produzione di munizioni. Si prevede che parte significativa di questa truce produzione sia destinata all’Ucraina – si legge nel messaggio – Secondo quanto affermano i media, non sarà secondario il ruolo della società italiana RWM-Italia, con sede a Gedi (BS) e la principale filiera produttiva in Sardegna: quest’impresa produce proiettili calibro 120 mm per i carri armati “Leopard-2″ e calibro 155 mm per l’artiglieria pesante da campo (assai richiesti dalle Forze Armate ucraine)».