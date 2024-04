Russia non parteciperà a conferenza sulla pace in Ucraina in Svizzera

Ministro Cassis: “Ci sono ancora molte incognite”

Berna, 10 apr. (askanews) – Alla conferenza per la pace in Ucraina che si svolgerà in Svizzera il 15 e il 16 giugno non parteciperà la Russia. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis.”Possiamo dire oggi che le condizioni sono mature affinché la Svizzera possa organizzare una conferenza ad alto livello sulla pace in Ucraina. Questo è sicuramente una buona cosa, ma dobbiamo restare umili. Ci sono ancora molte incognite, molto può succederà ancora da qui a giugno”, ha detto.Poi la precisazione: “Il primo Paese con cui abbiamo parlato, dopo l’Ucraina ovviamente, è la Russia perché senza la Russia non si può fare un processo di pace, anche se non sarà presente fin dal primo incontro”.