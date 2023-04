Russia, nuovo ambasciatore in Italia

L’avvicendamento verrà ufficializzato la prossima settimana, ma oramai è motozia reventissima che l’ ambasciatore russo Sergej Razov lascerà l’Italia come luogo di lavoro per la sua carriera diplomatica. A prendere il suo posto sarà l’attuale direttore del Primo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo Aleksej Paramonov, che è stato console a Milano, decorato come Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana nel 2018 e come Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia nel 2020. Questo capita non solo nel momento di maggiore recrudescenza del conflitto russo ucraino? ma nel momento in cui i rapporti che n l’Italia sono più tesi a causa dell’invio di armi da parte delle nazioni europee.